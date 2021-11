Jorge Salgado continua na saga em busca de soluções para diminuir o passivo do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 10/11/2021 09:31

Rio - Com chances remotas de acesso para a Série A, o Vasco já iniciou o planejamento visando a próxima temporada. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Cruzmaltino deseja a contratação de um nome para assumir a função de coordenador técnico, cargo que está vago desde a saída de Antônio Lopes do clube carioca no ano passado.

Segundo o portal, o presidente Jorge Salgado estaria sendo pressionado nos bastidores para realizar a contratação de um ex-jogador para exercer a função. Felipe Maestro, Luisinho Quintanilha e Pedrinho são os nomes mais citados no clube carioca. Todos fizeram parte do time campeão da Libertadores em 1998.

Ainda de acordo com o portal, o clube discute a permanência ou não de Alexandre Pássaro no clube. O diretor executivo é visto como inexperiente, porém, a chegada de um ex-jogador para ajudá-lo é vista com bons olhos na Colina.