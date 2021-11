Fernando Diniz - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Fernando Diniz

Publicado 10/11/2021 17:26

Rio - Fernando Diniz não foi a primeira opção para assumir o Vasco após a saída de Lisca. De acordo com o "Globo Esporte" do Paraná, antes de fechar com o treinador, o Cruzmaltino tentou a contratação do português Antônio Oliveira, ex-Athletico-PR.

O contato do Vasco foi feito 24 horas após o técnico se desligar do Furacão, no início de setembro. No entanto, as conversas não avançaram e o time carioca fechou com Diniz.

Antônio Oliveira deixou o Athletico-PR com 58% de aproveitamento e classificado, até então, para as quartas da Copa do Brasil e a semifinal da Sul-Americana. No entanto, o calendário conturbado do futebol brasileiro fez com que ele deixasse o cargo.