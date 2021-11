Jorge Salgado e o diretor Alexandre Pássaro vão atrás da grana - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 11/11/2021 15:44

Rio de Janeiro - RJ - 13/09/2020 - Futebol - Campeonato Brasileiro 2020 - Jogo valido pela 10 rodada - Botafogo x Vasco da Gama, Estadio Olimpico Nilton Santos, Engenho de Dentro, zona norte do Rio - na foto, gol e comemoraçao do primeiro gol do Vasco, Ribamar - Foto Reginaldo Pimenta / O Dia Reginaldo Pimenta

Rio - O Vasco da Gama foi condenado nesta quinta-feira pela Justiça a pagar R$ 800 mil ao atacante Ribamar, que defendeu o clube por duas temporadas e atualmente joga pelo América-MG. A decisão é do juiz Munif Saliba Achoche, da 17ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). As informações foram divulgadas pelo site "Esporte News Mundo".