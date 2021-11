Jorge Salgado continua na saga em busca de soluções para diminuir o passivo do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 11/11/2021 11:00

Rio - Sem conseguir acesso para a Série A no ano que vem, o Vasco deverá ter muitas mudanças no elenco. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o goleiro Vanderlei deverá ser um dos primeiros a deixar o clube carioca ao fim de 2021.

Segundo o site, conselheiros mais próximos do presidente Jorge Salgado são contrários a permanência do jogador. A avaliação é de que o veterano teve atuações abaixo da expectativa na Série B do Campeonato Brasileiro.



Outro fator que deverá pesar na decisão é a relação custo-benefício. Vanderlei recebe R$ 180 mil por mês. O acordo financeiro envolvendo a contratação do goleiro envolvia o pagamento de bônus caso o clube conseguisse o acesso, o que acabou não acontecendo.



Com a saída de Vanderlei, o clube carioca observa o mercado em busca um goleiro que chegue para assumir a meta em 2022. Ainda não há um nome definido. No entanto, a diretoria deve investir em um jogador que tenha experiência na Série B do Brasileirão. Ao que tudo indica, Lucão seguirá como titular até o fim da atual temporada.