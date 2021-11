Fernando Diniz não é mais técnico do Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 12/11/2021 11:51

Rio - Na manhã desta sexta-feira (12), o técnico Fernando Diniz se despediu do Vasco do Gama com profunda tristeza após não conseguir o acesso à Série A do próximo ano. Em entrevista coletiva, o treinador deu suas explicações, agradeceu pela receptividade no clube e elegeu o momento-chave da temporada.

"Primeiro quero fazer um agradecimento especial ao Vasco na figura de seu presidente, seu Jorge Salgado, e ao Pássaro, que me fizeram o convite. Pela maneira que fui recebido pelo clube, pelo staff e por todos os jogadores, que se empenharam para ajudar para que as coisas dessem certo. Mas de maneira muito especial à torcida do Vasco, que foi uma coisa encantadora, foi algo mágico para mim. Tivemos a chance de conquistar o acesso, que era o nosso sonho. Era uma coisa difícil, mas em determinados momentos se tornou muito possível", disse Diniz.

Para o agora ex-comandante Cruzmaltino, a equipe teve uma partida decisiva na reta final do segundo turno e que seria uma espécie de divisora de águas para a temporada do Vasco. Diniz lamentou profundamente o empate por 2 a 2 contra o Náutico, fora de casa, após a equipe estar vencendo por 2 a 0.

"Eu não sei precisar por que as coisas não aconteceram. Concordo que foi a partir do jogo com o Náutico. A gente teve a nossa maior chance porque foi onde a gente teve uma conjunção muito favorável daquilo que se fazia no campo e no extracampo aqui no clube. E com o torcedor. Quando a gente tem esse momento, tem que saber aproveitar. Foi o momento em que a gente ou ia para o acesso ou poderia acontecer o que aconteceu. Infelizmente a gente não soube aproveitar esse momento que construiu com o trabalho de todo mundo. E aí a gente não concluiu esse processo com o acesso sonhado."

O Vasco entrou na Série B como um dos favoritos ao acesso no fim da temporada. Não só pela grandeza do clube, mas também pelo elenco que montou. As chegadas de Zeca, Vanderlei, Léo Jabá, Morato, Rômulo e Nenê (já no segundo turno) deram a esperança por um retorno seguro. Depois de três técnicos ao longo da competição, o Gigante da Colina não conseguiu alcançar seu objetivo e irá amargar mais uma vez a disputa da segunda divisão.

"Sofrimento muito grande por não ter conseguido subir o Vasco, é uma coisa que me toca profundamente. Quem está dentro do processo, e eu estou dentro do processo o tempo todo, eu vou saber o que fazer. Amo o que eu faço, vou entregar o máximo para os jogadores e o clube que eu represento. E principalmente atingir o torcedor de uma maneira que, além de ganhar, ele goste do que está vendo. Que sinta prazer e orgulho do time que ele torce", lamentou o técnico Fernando Diniz.

Junto com Fernando Diniz, Alexandre Pássaro, diretor executivo, também deixa o Vasco da Gama antes mesmo do fim da Série B. A gestão do presidente Jorge Salgado já começou a planejar a próxima temporada do clube para conseguir o retorno à elite no fim de 2022.