O Vasco iniciou, nesta sexta-feira, os pagamentos dos salários dos funcionários relativos ao mês de setembro. Mas nem todo mundo recebeu ou vai receber neste dia 12. Os primeiros a receber são os colaboradores sob regime da CLT com ordenados inferiores a R$ 2,5 mil por mês.



Contratados no mesmo regime, mas com salários superiores ao citado acima, e quem recebe como Pessoa Jurídica (PJ) ainda não receberam. A alegação do clube para o escalonamento é um atraso no desbloqueio de verba junto ao Sindeclubes. A expectativa é de que a regularização se dê na próxima semana.

A crise financeira do Vasco é antiga. O escalonamento dos pagamentos de quem recebe como CLT, na atual gestão, é novidade. Os salários de setembro estão atrasados para os colaboradores - inclusive jogadores. Já os de outubro, por antigo acordo informal, vencerá no dia 20 de novembro.