Publicado 12/11/2021 18:36

Andrey completou 150 jogos pelo Vasco recentemente Rafael Ribeiro/Vasco Rio - Após 17 anos de Vasco, o volante Andrey deixará São Januário. De acordo com o site "Globo Esporte", ele decidiu não renovar com o Cruzmaltino e será jogador do clube apenas até o dia 31 de dezembro, quando se encerrará seu contrato.

Andrey chegou ao Vasco com apenas seis anos, para atuar no futsal do clube. O jogador não esconde que é torcedor do time carioca, mas entende que seu ciclo em São Januário chegou ao fim e é hora de procurar novos ares. Segundo o portal, a ameaça sofrida após o rebaixamento no Brasileirão do ano passado pesou na decisão.

Apesar de já ter definido que não ficará no Vasco, Andrey ainda não acertou com novo clube. Ele deve participar normalmente dos três últimos jogos da equipe na Série B.