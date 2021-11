Jorge Salgado, presidente do Vasco - Reprodução

Publicado 12/11/2021 17:28

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, fez uma breve pronunciamento pela primeira vez desde as goleadas sofridas para Botafogo (4 a 0) e Vitória (3 a 0), que decretaram a permanência na Série B. Ciente do fracasso na gestão do futebol em seu primeiro ano de mandato, o dirigente promete mudanças para o ano que vem. Não foi aberto espaço para perguntas de jornalistas.



— Vamos começar uma reestruturação no departamento de futebol. Já estamos contatando pessoas para ver quem entra e quem sai. Isso será feito até o final do campeonato e começo das férias dos jogadores. Haverá profunda reformulação. Os resultados não aconteceram apesar dos esforços e empenho de Pássaro, Diniz e jogadores. Assim que a gente tiver os nomes, imediatamente faremos a comunicação à torcida — disse o dirigente.



Apesar do resultado ruim, Salgado também vê pontos positivos durante a sua gestão tanto no futebol quanto fora das quatro linhas. Ele ainda explicou que a decisão pelas demissões de Alexandre Pássaro e Fernando Diniz, na última quinta-feira (11), aconteceram porque o clube não conseguiu o acesso à Primeira Divisão.

— Hoje foi um dia de despedida, de virar a página. Recebemos a saída do Pássaro e do Diniz. Infelizmente, o resultado não veio. Vamos fazer reflexão, reconhecer os erros e montar uma nova comissão técnica. Peço minhas desculpas do ponto de vista de não ter entregue um resultado bom no futebol. Pelo contrário, o resultado foi muito ruim no campo. Tiramos algumas boas coisas do futebol do ponto de vista interno, do ponto de vista da administração, mas o resultado em campo deixou muito a desejar, o que nos levou a tomar essa decisão — completou.



Sem chances de voltar à elite, o Vasco cumpre tabelas nas últimas três rodadas da Série B. Nesta segunda, o time encara o Vila Nova, em Goiânia. Depois, recebe o Remo em São Januário, dia 19, e encerra a temporada contra o Londrina, dia 28, no Estádio do Café.