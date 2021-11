Presidente Jorge Salgado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 15/11/2021 12:42

Rio - O Vasco terá mais uma troca na beira do campo, nesta segunda-feira (15), contra o Vila Nova, às 16h, no OBA. Após a demissão de Fernando Diniz, o auxiliar Fábio Cortez irá comandar o Cruz-Maltino nas últimas três partidas pelo Brasileirão Série B. O Gigante da Colina encerra a temporada com sete treinadores diferentes entre interinos e efetivos, sendo que nenhum deles chegou a completar 30 jogos. A informação é do portal "Esporte News Mundo".

O Vasco iniciou o ano com o Vanderlei Luxemburgo, tentando salvar a equipe da Série B, ainda na temporada de 2020. Após não ter sucesso em 11 jogos nesta temporada, a diretoria do Cruz-Maltino decidiu demitir o treinador e trouxe o técnico Marcelo Cabo, que atualmente comanda o Atlético-GO.

Por outro lado, antes mesmo de assumir oficialmente o Vasco, o ex-técnico do sub-20, Diogo Siston comandou a equipe com diversos garotos nas duas primeiras partidas do Campeonato Carioca, devido ao aperto no calendário esportivo.

No entanto, após uma temporada irregular, Cabo deixou a equipe na 12ª rodada do Brasileirão Série B, ocupando o oitavo lugar. Por outro lado, foi o treinador que teve mais tempo para assumir o Vasco, tendo completado 29 jogos e ficou acima dos 50% de aproveitamento, alcançando 56,32%.

Em seguida, o Gigante da Colina foi comandado em uma partida pelo então treinador do sub-20, Alexandre Gomes, no empate por 2 a 2, contra o CSA, fora de casa. Com a chegada de Lisca, o Cruz-Maltino surpreendeu em sua estreia com uma vitória por 4 a 1 sobre o Guarani.

No entanto, o desempenho do Vasco sob o comando do novo treinador, acabou ficando irregular novamente. Após 12 jogos, Lisca deixou o Cruz-Maltino, na 10ª colocação do Brasileirão Série B, após a derrota por 3 a 1 para o Avaí, na 23ª rodada da competição.

Na sequência, o Cruz-Maltino contrata o técnico Fernando Diniz, sem interinos, e alcança uma arrancada. Após dois empates, o Vasco marcou três vitórias seguidas e retomou a esperança para a torcida. Por outro lado, a derrocada seguiu o mesmo curso e foi brusca para a equipe do Gigante da Colina. O treinador foi demitido após 12 partidas na última quinta-feira (11).