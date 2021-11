Cano teria recebido sondagem de 75% dos clubes da Série A para deixar o Vasco | Vasco | O Dia

Germán Cano foi o autor do gol Cruzmaltino na derrota para o CSA - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/11/2021 14:59

Rio - Com contrato apenas até o fim de dezembro, o futuro de Germán Cano no Vasco ainda é uma incógnita. De acordo com o portal "Atenção Vascaínos", o artilheiro não terá dificuldades para se recolocar no mercado, uma vez que já recebeu sondagens de 15 clubes da Série A, equivalente a 75% dos participantes do torneio.

Apesar de sua valorização, a prioridade de Cano é permanecer no Vasco. No entanto, a dívida de R$ 4 milhões que o clube tem com o jogador deve dificultar uma conversa para mantê-lo. O alto salário, entre R$ 250 e 300 mil, também é um entrave.

Cano terá que esperar mais um pouco para definir sua situação com o time carioca. Com a saída de Alexandre Pássaro, a negociação deve ser conduzida por quem assumir a pasta do futebol, o que ainda não foi definido.