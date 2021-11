Fábio Cortez, técnico interino do Vasco - Reprodução

Publicado 15/11/2021 21:23

Rio - Apenas cumprindo tabela na Série B, o Vasco ficou no empate em 2 a 2 com o Vila Nova, nesta segunda-feira (15), em Goiânia. Apesar de mais um tropeço, o técnico interino Fábio Cortez vê pontos positivos na atuação da equipe enquanto tenta terminar com honra a péssima campanha na competição.

— Foram três dias complicados dentro do CT com dispensas de profissionais, jogadores abalados em relação a isso, mas conseguimos reverter a chave e mostrar a eles a importância de terminar de forma honrosa. A gente oportunizou os atletas da base. Acho que eles foram muito bem, foi difícil fazer uma relação de fazer uma lista com 22 nomes. Mas eu não poderia colocar garotos que pouco jogaram no ano para iniciar. Acredito que entraram no momento certo e deram o melhor deles. Mostramos empenho e fiquei muito feliz com o desempenho — disse o treinador após o jogo.

Sobre o planejamento para o ano que vem, o técnico, que era terceiro auxiliar com Fernando Diniz, prefere não opinar publicamente. É certo que haverá reformulação no elenco e 15 jogadores estão em final de contrato, mas ele não pensa nisso no momento e passa a bola para o futuro diretor de futebol, que ainda será definido pela diretoria.

— Eu não tenho como poupar 15 atletas. Fizemos a opção pela equipe mais forte possível para terminar a competição da melhor forma possível, tentando sempre oportunizar os meninos. Sobre reconstrução e reformulação, isso fica a cargo da diretoria. Isso foge da minha alcançada. Preciso treinar e escalar o time com as peças que tenho em mãos — explicou Fábio Cortez.