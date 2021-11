Vasco empatou com o Vila Nova - Douglas Monteiro / Vila Nova / Divulgação

Publicado 15/11/2021 20:04

Rio - Sem chances de acesso, sem treinador e sem comando no futebol, o time do Vasco provou que pelo menos tem honra ao empatar em 2 a 2 com o Vila Nova, no OBA, em Goiânia. O Cruzmaltino saiu atrás no placar e lutou para virar com gols de Morato e Daniel Amorim, mas acabou falhando mais uma vez — Pedro Bambu e Clayton marcaram para o time da casa.



Apenas cumprindo tabela nas rodadas finais, o Vasco permanece na incômoda nona colocação e tudo que pode fazer é tentar diminuir o vexame. Mas nem dá para melhorar muito, já que o máximo que alcançará é a oitava posição. O risco maior é o de parar lá embaixo, coladinho no Z-4.

Comandado pelo interino Fábio Cortez após a demissão de Fernando Diniz e sem Gabriel Pec e Germán Cano, suspensos, o Vasco não foi muito diferente do que o de costume na Série B, exceto pelo início do segundo tempo. No geral, muita transpiração, pouco organização e muita dependência de Nenê.

Na péssimo primeiro tempo, quem saiu na frente foi o Vila Nova em lance confuso na área vascaína. Aos 13 minutos, Riquelme cortou mal cobrança de escanteio e a bola sobrou para Pedro Bambu, que encheu o pé. A bola ainda desviou Morato e foi parar no fundo da rede.

Disposto a evitar um novo vexame após as goleadas para Botafogo e Vitória, o Vasco entrou pilhada na etapa final e virou o jogo em sete minutos. No primeiro minutos, Daniel Amorim ajeitou para Nenê, que invadiu a área e tocou para Morato empatar. Aos 7, foi a vez o goleiro Georgemy saiu da área para cortar de cabeça, mas a bola sobrou para Daniel Amorim, do meio da rua, fazer um golaço por cobertura.

A alegria, se é que o vascaíno ainda sente alguma, durou pouco. No minuto seguinte, Clayton recebeu na entrada da área e chutou rasteiro para deixou tudo igual.