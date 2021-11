Jorge Salgado continua na saga em busca de soluções para diminuir o passivo do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Jorge Salgado continua na saga em busca de soluções para diminuir o passivo do VascoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 15/11/2021 18:20

Rio - O final de anos de 2021 está sendo melancólico para o Vasco. Sem chances de acesso para a Série A, o Cruzmaltino só irá cumprir tabela nas últimas partidas de Série B. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", uma verdadeira barca vai zarpar de São Januário e esses deverão ser os últimos jogos de pelo menos quatro jogadores que defenderam o clube na atual temporada.

Léo Jabá, Morato, Zeca e Marquinhos Gabriel são atletas que tem contrato até o fim do ano. Ainda existe a possibilidade dos jogadores terem seus contratos renovados, porém, a tendência é que a maioria do elenco que tem vínculo somente até o final de 2021 acabe seguindo para novos ares no ano que vem.

Parte dos torcedores do Vasco faz campanha para que nestes últimos jogos o clube utilize mais jogadores que tiveram poucas oportunidades, como alguns garotos da base. Este teria sido um dos motivos que levou Fernando Diniz a deixar o cargo antes mesmo do fim da Série B.

Na última semana, a diretoria do clube carioca iniciou um processo de renovação, pensando em 2022. As mudanças já influenciaram o departamento de futebol, começando pelas demissões do técnico Fernando Diniz e do diretor de futebol Alexandre Pássaro.