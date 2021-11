Presidente do Vasco, Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - O ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira, Paulo Roberto Falcão, tem um bom relacionamento com o presidente do Vasco, Jorge Salgado. Por conta disso, o nome do ex-atleta já foi ventilado algumas vezes em São Januário. Além disso, especulou-se que a contratação do ex-diretor de futebol do clube carioca, Alexandre Pássaro, pudesse ter sido uma indicação de Falcão. O ídolo do Internacional negou ter qualquer envolvimento na vinda do ex-dirigente do Cruzmaltino.

"Eu não tenho condições nenhuma de indicar alguém. Eu não trabalho pro Vasco. Eu não indicaria alguém que eu não conheço. Sei quem é, por que eu tenho obrigação de saber quem foi o diretor executivo do São Paulo", afirmou em participação no canal "Atenção, Vascaínos!".

O ex-jogador também negou que tenha recebido um convite do atual presidente do Vasco, Jorge Salgado, para assumir qualquer função no clube de São Januário.

"Falei algumas vezes com o Jorge, meu amigo particular desde aquela época. Uma pessoa que eu gosto, séria e competente. Nos falamos várias vezes, mas nunca ouve um pedido oficial", disse.