Venda de ingressos começou nesta terça-feira (16)Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 16/11/2021 15:42 | Atualizado 16/11/2021 19:38

Rio - O Vasco anunciou o início da venda de ingressos para a despedida de São Januário na temporada, contra o Remo, na próxima sexta (19), às 19h. Sem chance de acesso à Primeira Divisão, o clube colocou apenas 4.500 bilhetes à venda para o jogo válido pela penúltima rodada da Série B.

A compra de ingressos deve ser feita exclusivamente no portal do programa de sócio-torcedor do Cruzmaltino e está liberada desde às 12h desta terça-feira (16). O preços variam de R$ 12 (Sócio Gigante) a R$ 40 (inteira de torcedor comum) e variam de acordo com a categoria do plano de cada um. Apenas a arquibancada social estará aberta.

Já para a torcida visitante, os ingressos variam de R$ 20 (meia-entrada) a R$ 40 (inteira) e devem ser comprados também pela internet. Não haverá venda em pontos físicos. Para os maiores de 18 anos, é obrigatória apresentar comprovante de vacinação (dose única, duas doses ou dose de reforço).

Confira os pontos de retirada de ingressos:

Quarta-feira, 17/11:



Bilheteria Mega Loja – 10h às 17h

Sede Náutica da Lagoa – 10h às 17h



Quinta-feira, 18/11:



Bilheteria Mega Loja – 10h às 17h

Bilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 10h às 17h

Sede Náutica da Lagoa – 10h às 17h

Gigante da Colina Calabouço – 12h às 19h

Gigante da Colina Bangu Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Norte Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Niterói – 12h às 19h

Gigante da Colina Aerotown – 14h às 21h

Gigante da Colina Copacabana – 12h às 19h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 21h



Sexta-feira, 19/11 – Dia do jogo:



Bilheteria Mega Loja – 10h às 16h

Bilheteria 21 – 13h até 20h

Bilheteria 11 (VISITANTE) – 13h às 20h

Sede Náutica da Lagoa – 10h às 17h

Gigante da Colina Bangu Shopping – 14h às 20h

Gigante da Colina Norte Shopping – 14h às 20h

Gigante da Colina Niterói – 12h às 19h

Gigante da Colina Aerotown – 14h às 20h

Gigante da Colina Calabouço – 12h às 19h

Gigante da Colina Copacabana – 12h às 19h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 20h