Ex-jogador do Vasco, Pedrinho atualmente compõe o time de comentaristas do SporTV - Reprodução

Publicado 18/11/2021 10:14

Rio - Pedrinho é o nome favorito para ser o novo coordenador de futebol do Vasco. Segundo o site "Torcedores.com", o comentarista da Rede Globo já foi procurado por membros da diretoria vascaína para conhecer o projeto e balançou com a sondagem.

No entanto, o principal entrave para o ex-jogador assumir a função no Cruzmaltino é seu contrato com a emissora. O vínculo possui uma multa em caso de rompimento, que teria de ser arcada por ele caso opte por sair.

Caso aceite a proposta, Pedrinho seria responsável pelo contato entre jogadores e diretoria. Campeão da Libertadores em 1998, ele é visto pelo clube como nome ideal para o cargo.