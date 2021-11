vasco e vitória - Rafael Ribeiro/vasco

Publicado 18/11/2021 13:19

Rio - Com permanência improvável no Vasco para 2022, o zagueiro Leandro Castan já desperta interesse de outros clubes. De acordo com o site "Torcedores.com", o nome do defensor está sendo analisado pelo Fortaleza para a próxima temporada.

Segundo o portal, o nome de Castan agrada ao técnico Juan Pablo Vojvoda. No entanto, o jogador teria que se readequar à realidade financeira do clube. Atualmente, ele recebe R$ 300 mil mensais, um dos maiores do elenco cruzmaltino.

Leandro Castan está no Vasco desde 2018. Se tornou capitão da equipe e já soma 143 partidas com a camisa do time carioca.