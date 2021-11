Andrey não deve jogar mais pelo Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 18/11/2021 18:49

Rio - Em meio a reformulação do elenco e do departamento do futebol, o Vasco decidiu antecipar as férias de Andrey, Léo Jabá, Walber e Zeca, que desfalcam a equipe nas duas últimas rodadas da Série B. A permanência do quarteto, em fim de contrato, é incerta para o ano que vem, mas o clube informou, em nota oficial, que ainda não há nada definido.

Embora não o Cruzmaltino não confirme oficialmente e deixe o futuro nas mãos da nova gestão do futebol, a tendência é que os quatro deixem o clube no fim do ano. Andrey e Zeca têm contrato até 31 de dezembro e não deve renovar. Já Léo Jabá (PAOK-GRE) e Walber (Athletico-PR) estão emprestados até a mesma data e tudo indica que voltarão aos seus clubes.

Sem chances de acesso à Primeira Divisão, o Vasco apenas cumpre tabela nas duas últimas rodadas da Série B. Nesta sexta-feira (19), o Gigante da Colina enfrenta o Remo, em São Januário, e encerra a temporada diante do Londrina, dia 28, no Estádio do Café.

Confira a nota oficial do Vasco:

"Considerando as diversas especulações envolvendo o futuro dos atletas que fazem parte do seu elenco profissional na temporada 2021, o Club de Regatas Vasco da Gama esclarece que nenhum deles teve sua situação definida até o momento, seja para permanência, saída ou renovação contratual.

O Departamento de Futebol, como é do conhecimento de todos passa por um processo de reestruturação, irá comunicar a situação de cada um deles através dos veículos oficiais do Clube, à medida em que essas negociações forem sendo concluídas.

O Vasco informa ainda que os atletas Andrey, Léo Jabá, Walber e Zeca não estarão à disposição da comissão técnica para as partidas restantes do Campeonato Brasileiro, já que tiveram suas férias antecipadas na tarde desta quinta-feira (18/11).

A continuidade ou não dos quatro jogadores no Clube após o término do contrato, porém, só será definida mediante a análise dos profissionais irão liderar o projeto do Vasco da Gama ao longo da temporada de 2022"