Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Publicado 18/11/2021 10:51

Rio - Faleceu na madrugada desta quinta-feira, aos 87 anos, o ex-atacante Francisco Nunes Rodrigues, o Pacoti, ex-Vasco. De acordo com a família, ele acabou não resistindo a uma parada cardíaca.

O velório de Pacoti está marcado para acontecer a partir das 13h desta quinta-feira, na Funerária Ethernus, em Fortaleza. O ex-jogador, que completaria 88 anos em dezembro, deixa a esposa.



Pacoti vestiu a camisa do Vasco da Gama entre 1958 e 1959. Além do Cruzmaltino, também vestiu as camisas de Sport, Sporting de Lisboa, Portuguesa Santista, no Olaria e Valência da Venezuela.