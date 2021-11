vasco e vitória - Rafael Ribeiro/vasco

Publicado 19/11/2021 11:33

Rio - Sem chances de voltar à Série A, o Vasco já começa a se planejar para 2022 e o meia Andrey deve ser um dos primeiros a deixar o clube. Segundo o jornalista Lucas Collar, o jogador irá assinar com o Internacional para 2022.

Andrey tem contrato com o Vasco até dezembro e não irá renovar com o clube. A partir de então, o Colorado estará livre para entrar em ação e é o favorito para ficar com o volante.

Atualmente, Andrey era o jogador que estava há mais tempo no Vasco. Revelado pelo clube, ele subiu aos profissionais em 2016.