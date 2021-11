Jorge Salgado - João Pedro Isidro / Vasco

Rio - Em busca de um novo diretor de futebol após a saída de Alexandre Pássaro, o Vasco pode buscar a contratação de Anderson Barros, que está no Palmeiras. O dirigente não deverá permanecer no clube paulista no ano que vem. As informações são da página "News Colina".

Anderson é um velho conhecido do futebol carioca. Ele passou por Flamengo e por Botafogo, conquistando títulos pelos rivais do Vasco. No Cruzmaltino, o dirigente teve uma passagem em 2017. Ele contribuiu com a classificação da equipe para a disputa da Libertadores do ano seguinte.

De acordo com o a página, a negociação ocorre através de Carlos Leite e as primeiras conversas teriam sido positivas. O Vasco espera que a evolução ocorra após a final da Libertadores, em que o Palmeiras enfrenta o Flamengo, no próximo sábado.