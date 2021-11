Presidente do Vasco, Jorge Salgado está pressionado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 21/11/2021 11:50

Apesar da permanência na Série B em 2022 já certa, o Vasco ainda patina para iniciar o planejamento para a próxima temporada. A diretoria esbarra na falta de um diretor de futebol e de um técnico desde as demissões de Alexandre Pássaro e Fernando Diniz. A expectativa é resolver a situação e fazer anúncios em até duas semanas, segundo o site 'GE'.

As definições do novo diretor de futebol e do técnico para 2022 serão decisivas para a montagem do elenco e, especialmente, a manutenção de algumas peças importantes, além da busca por contratações. Por isso, o ritmo lento - as mudanças aconteceram há mais de uma semana - preocupa.



Para comandar o departamento de futebol, o favorito segue sendo Eduardo Freeland, atualmente no Botafogo. O trabalho de reconstrução do rival é visto com bons olhos pela diretoria vascaína. Outra opção seria Alexandre Mattos, ex-Palmeiras, Cruzeiro e Atlético-MG. Outros nomes também são avaliados, mas não empolgam.



Somente após a definição desse profissional, que terá o apoio de um gerente e um vice de futebol, o planejamento vascaíno para 2022 deve andar. Até lá, ficam a preocupação e os protestos dos torcedores.