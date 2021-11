Vasco não consegue renovação com zagueiro e bate martelo sobre saída | Vasco | O Dia

Jorge Salgado - João Pedro Isidro / Vasco

Publicado 23/11/2021 14:27

Walber chega ao Vasco por empréstimo até o fim do ano Rafael Ribeiro/Vasco Rio - O zagueiro Walber será mais um a integrar a extensa barca de jogadores que deixará o Vasco para 2022. O Athletico-PR recusou estender o empréstimo do atleta, que vai apenas até o fim do ano, e ele será devolvido.

Segundo o "Torcedores.com", para ficar com Walber, o Vasco teria que pagar 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões, pela cotação atual) ao Furacão. No entanto, o valor é inviável para o clube neste momento.

Walber chegou ao Vasco em setembro como um pedido do então técnico Lisca. Porém, não correspondeu as expectativas e ficou no banco a maior parte do tempo, fazendo apenas oito jogos com a camisa cruzmaltina.