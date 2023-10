São Januário - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 11/10/2023 10:49

Rio - O estádio de São Januário deverá passar por reformas no ano que vem. Porém, de acordo com informações do portal "LANCENET", o Vasco não deverá ser impactado negativamente com o fechamento da sua casa. As obras, que deverão iniciar em dezembro e encerrar em fevereiro, não serão estruturais.

Segundo o site, a SAF do Vasco realizou vistorias, e especialistas identificaram 28 pontos frágeis no estádio. Essas regiões vão receber mais atenção e serão reformadas. O processo deverá ser iniciado ao término do Brasileirão.

Durante o período de fechamento do estádio, o Cruz-Maltino já havia iniciado o processo de algumas melhorias. Na próxima temporada, o Vasco deverá ter compromissos no estádio a partir de janeiro.