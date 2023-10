Vegetti comemora gol marcado em vitória do Vasco - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Vegetti comemora gol marcado em vitória do VascoFoto: Leandro Amorim/Vasco

Publicado 11/10/2023 14:43

Rio - Pablo Vegetti, do Vasco, foi eleito o craque do Brasileirão em setembro. O centroavante do Cruz-Maltino marcou quatro gols e deu uma assistência em quatro partidas disputadas no mês em questão. A votação é feita pela CBF entre jornalistas e influenciadores.

O Craque @assaioficial do mês é da Colina! Foram quatro jogos, quatro gols e uma assistência do pirata Vegetti! O #CraqueAssaí de setembro do #NossoMelhor! pic.twitter.com/FohMTPCtxp — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 11, 2023

O atacante argentino, aliás, é o terceiro jogador diferente a levar o prêmio na atual temporada e o primeiro do Vasco. Tiquinho Soares, do Botafogo , foi eleito em abril, maio, junho e julho. Já Raphael Veiga, do Palmeiras, foi o craque de agosto.

Vegetti tem sido um dos principais nomes da reação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele chegou ao Gigante da Colina em agosto, no último dia da janela de transferências, e se firmou rapidamente como peça importante da equipe comandada pelo técnico Ramón Díaz. No total, o centroavante disputou dez partidas, fez sete gols e deu uma assistência com a camisa do Cruz-Maltino.

Atualmente, o Vasco aparece na 17ª colocação e soma 27 pontos na tabela - um a menos em relação ao Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Vasco volta a campo no dia 18 de outubro (quarta-feira), às 21h30, para enfrentar o Fortaleza em São Januário. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão.