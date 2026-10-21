Merentiel em ação em Boca Juniors x Vasco - Foto: Pablo Porciuncula / AFP

Merentiel em ação em Boca Juniors x VascoFoto: Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 21/10/2026 19:01

"Estou muito feliz pelos jogadores que deram a vida durante esses 100 minutos. Estávamos mentalizados, sabíamos que precisávamos dar a vida para chegar a uma final. Essa equipe se esforçou, trabalhou duro. Nestes últimos dias, muitas coisas foram ditas. Estou feliz por Lea (Paredes) ter feito aquele gol. Para nós, ele é o nosso capitão, é tudo", afirmou.Paredes correu contra o tempo para se recuperar de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, sofrida no jogo contra o Instituto Córdoba, no dia 9 de outubro, pelo Campeonato Argentino. O volante havia ficado de fora do jogo de ida, e a tendência era que permanecesse como desfalque. No entanto, passou por uma recuperação com o próprio sangue para estar apto para o duelo com a equipe carioca.O argentino foi submetido ao tratamento conhecido como PRP (plasma rico em plaquetas). Poucos dias após sofrer a lesão, passou por um procedimento no qual foram coletados sangue e algumas partículas de células-tronco, posteriormente levados a uma centrífuga.O processo teve como objetivo separar os glóbulos vermelhos dos brancos e concentrar as plaquetas responsáveis pela recuperação, aumentando sua concentração em até cinco vezes. Após a preparação, o plasma foi injetado na coxa do atleta.Com isso, Paredes conseguiu antecipar seu retorno: o período de recuperação, que normalmente seria de quatro a seis semanas, foi reduzido para apenas 11 dias. Apesar de não ter condições de atuar os 90 minutos, entrou aos 12 minutos do segundo tempo e marcou o gol da classificação do Boca Juniors."Ele é completamente maluco, se sacrifica por nós e é sempre o primeiro a querer estar em campo. Nós precisamos segui-lo, precisamos seguir esses exemplos. Ele dá a vida por esta camisa, e estamos felizes por tê-lo conosco", completou Merentiel.Contratado em julho de 2025, Paredes é peça fundamental no Boca Juniors na temporada. Além de ser capitão, o argentino é considerado um dos pilares do meio-campo. Em 2026, atuou em 36 jogos, sendo 29 como titular, e anotou quatro gols e seis assistências.