Pedro Emanuel durante treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel durante treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/10/2026 13:35

Eliminado na semifinal da Sul-Americana, o Vasco vira a chave e volta as atenções para o Brasileirão. Na luta contra o rebaixamento, o Cruz-Maltino enfrenta o Corinthians, no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada do Brasileirão, e precisa reagir. Sem vencer há dois jogos na competição, o Gigante da Colina chega pressionado para mais uma sequência decisiva.

O jogo contra o Corinthians é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Em 15º lugar com 35 pontos, o Vasco tem a mesma pontuação do Timão, que ocupa a 16ª colocação. Ambos têm apenas três pontos a mais do que o Internacional, primeiro time dentro do Z-4. As duas partidas acontecem antes da primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no dia 1º de novembro.

"Sem dúvida é um jogo fundamental para nós. Para nós e para o Corinthians. Estamos os dois na mesma situação. Jogamos em casa e a favor da torcida. Eu tenho certeza absoluta de que a nossa torcida não vai nos abandonar. O apoio que temos desde que cheguei, não tenho o que reclamar. Ganhamos e perdemos jogos, mas eles estiveram sempre presentes", disse o técnico Pedro Emanuel.

Entre os jogos da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco enfrenta o Athletico-PR, atual terceiro colocado. Ou seja, serão três jogos consecutivos contra os três primeiros colocados do Brasileirão. Na sequência, tem mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento diante do Internacional, no dia 18 de novembro, em São Januário. Porém, haverá dez dias de descanso entre o segundo duelo contra o Alviverde e este jogo.

"Temos muitos jogos ainda, muito trabalho pela frente. Levo dessa competição uma coisa que essa equipe conseguiu: quando chegamos há três meses, essa era uma competição desacreditada, descartada. E hoje essa equipe mostrou algo que deve deixar nossa torcida, nosso clube e a mim, principalmente, orgulhoso", completou o treinador português.