Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 24/10/2026 09:11 | Atualizado 24/10/2026 09:15



Vasco e Corinthians se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Separados por apenas dois pontos, os clubes entram em campo pressionados pela luta contra o rebaixamento. O time carioca ocupa a 15ª colocação, com 35 pontos, enquanto a equipe paulista aparece em 16º lugar, com 33.

Onde assistir?



A partida terá transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Cazé TV (YouTube).

Como chega o Vasco



O Cruz-Maltino tenta se recuperar de uma semana difícil. Além da derrota por 3 a 1 diante do Boca Juniors, que encerrou a campanha na Copa Sul-Americana, a equipe perdeu para o São Paulo na rodada anterior do Brasileirão. Agora, em São Januário, busca vencer o Corinthians e deixar o Z-4.

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O técnico Pedro Emanuel terá os retornos de Facundo Colidio e Andrés Gómez, ausentes no duelo contra os Xeneizes. O atacante colombiano cumpriu suspensão, enquanto o argentino não estava inscrito na competição continental.

O técnico Pedro Emanuel terá os retornos de Facundo Colidio e Andrés Gómez, ausentes no duelo contra os Xeneizes. O atacante colombiano cumpriu suspensão, enquanto o argentino não estava inscrito na competição continental.

Como chega o Corinthians



O Timão atravessa uma sequência de nove partidas sem vitória, com oito derrotas no Brasileirão. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Vitória e permaneceu próximo da zona de descenso.

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A partida marcará a estreia de Clarence Seedorf no comando do clube. Com a documentação regularizada e o contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o holandês poderá dirigir a equipe pela primeira vez. Para o confronto, ele não contará com Memphis Depay, Gabriel Paulista, Raniele, Zakaria Labyad e Kayke, entregues ao departamento médico.

A partida marcará a estreia de Clarence Seedorf no comando do clube. Com a documentação regularizada e o contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o holandês poderá dirigir a equipe pela primeira vez. Para o confronto, ele não contará com Memphis Depay, Gabriel Paulista, Raniele, Zakaria Labyad e Kayke, entregues ao departamento médico.

Ficha técnica

Vasco x Corinthians



Data e hora: 24/10/2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Gabriel Pereira (Saldivia), Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Colidio, Andrés Gómez e Bruno Duarte (Marino Hinestroza). Técnico: Pedro Emanuel.



CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard (Matheus Bidu), Yuri Alberto e Kaio César (Gui Negão). Técnico: Clarence Seedorf.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti