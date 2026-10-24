Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
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Como chega o Vasco
O técnico Pedro Emanuel terá os retornos de Facundo Colidio e Andrés Gómez, ausentes no duelo contra os Xeneizes. O atacante colombiano cumpriu suspensão, enquanto o argentino não estava inscrito na competição continental.
Como chega o Corinthians
A partida marcará a estreia de Clarence Seedorf no comando do clube. Com a documentação regularizada e o contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o holandês poderá dirigir a equipe pela primeira vez. Para o confronto, ele não contará com Memphis Depay, Gabriel Paulista, Raniele, Zakaria Labyad e Kayke, entregues ao departamento médico.
Ficha técnica
Data e hora: 24/10/2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Gabriel Pereira (Saldivia), Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Colidio, Andrés Gómez e Bruno Duarte (Marino Hinestroza). Técnico: Pedro Emanuel.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard (Matheus Bidu), Yuri Alberto e Kaio César (Gui Negão). Técnico: Clarence Seedorf.
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