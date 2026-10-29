Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensa - Dikran Sahagian / Vasco

Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 29/10/2026 23:51

Treinador do Vasco, Pedro Emanuel se mostrou chateado com a derrota por 4 a 1 do Vasco para o Flamengo , nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão, mas afirmou que "faria de novo" as mesmas escolhas. Entre elas, a opção que mais gerou questionamentos foi a escalação mista, com peças importantes de fora, promovida pelo comandante, de olho na semifinal da Copa do Brasil.

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"Eles não jogam juntos, mas treinam todo dia juntos. Para mim, a confiança se revela de uma forma: colocar para jogar. Lá dentro que podemos mostrar o que valemos. O jogo ficou marcado pela eficácia. Dividimos o jogo com um time que está lutando por objetivos distintos dos nossos. Acredito que nos próximos anos podemos chegar nesse contexto", iniciou, em entrevista coletiva após o jogo.

Neste momento, o técnico português reproduziu a análise do goleiro Léo Jardim , que também apontou a letalidade do Flamengo como o principal diferencial no clássico. Para os dois, o Cruz-Maltino fez partida equilibrada, com posse de bola e volume de jogo, mas o rival foi mais eficaz quando teve chances de marcar.

"Estou solidário com o que custa perder o clássico. Foi uma pancada forte, não gostamos de perder de ninguém por um placar grande. É um toque de reunir para a gente. Se me perguntassem se faria de novo as mesmas escolhas, digo a todos que faria e colocaria o mesmo time para jogar", prosseguiu.



Com time misto diante do Flamengo, Pedro Emanuel deixou no banco Paulo Henrique, titular da lateral-direita, Bruno Duarte, que tomou conta da camisa 9, e Santiago Sosa, pilar do meio-campo desde que chegou. Sem contar a dupla de zaga principal, Robert Renan e Saldivia, peças importantes em setor muito carente do Vasco no clássico. Andrés Gómez, com dores, também foi desfalque.

São Januário fez falta?

Para Pedro Emanuel, o desempenho do Vasco foi muito afetado pela falta de São Januário. Segundo ele, o clima do Nilton Santos, palco da partida é muito diferente. Vale lembrar que o último Clássico dos Milhões disputado na Barreira do Vasco com público foi em 2017. Além disso, o próprio Cruz-Maltino optou por jogar no Engenhão, ao invés do Maracanã, por discordâncias entre as diretorias.

"São Januário é a nossa casa. Jogar no Engenhão não é a mesma coisa. O nosso torcedor aqui e lá não tem nada a ver. A diferença é muito grande. O nosso cordão umbilical é cortado aqui. Nós viramos o jogo contra o Corinthians (no último sábado) muito em função do clima de São Januário. Nós temos o fator casa, mas ficamos conduzidos a ter menos em alguns jogos. A ligação que tenho com minha torcida e minha equipe é muito maior em São Januário", lamentou o técnico.



Próximos passos do Vasco

Com a derrota, o Vasco estacionou na 13ª posição, com 38 pontos, quatro de folga para o Grêmio, primeiro time dentro do Z-4. Agora, o Cruz-Maltino volta as atenções para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque. Depois, entra em campo pelo Brasileiro na quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.