Bombeiros a bordo de um helicóptero tentam conter o fogo próximo às residências da comunidadePedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 07/08/2024 17:19 | Atualizado 07/08/2024 21:01

Rio - O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio que ameaçou imóveis por mais de cinco horas na tarde desta quarta-feira (7), no Complexo Pavão-Pavãozinho-Cantagalo, comunidade em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ainda não foi oficialmente liquidado à noite - confira fotos da ação dos militares abaixo. Às 19h47, a informação era de que guarnições ainda estavam na região "empenhadas no combate aos focos".

O Corpo de Bombeiros não confirma, mas uma moradora relatou que o incêndio teria se iniciado por volta de meio-dia após um morador colocar fogo em um amontoado de lixo, o que fez as chamas se espalharem por conta do vento.

Sobre consequências do incêndio, Sávio Soares, vice-presidente da associação de moradores da comunidade, informou que apenas duas casas de moradores tiveram as estruturas abaladas. Destruídos, ficaram dois imóveis : um bar e uma biblioteca infantil. Ninguém se feriu.

De acordo com os bombeiros, militares dos quarteis de Copacabana, Alto da Boa Vista, Catete e Lagoa (GOA – Grupamento de Operações Aéreas) usaram caminhões equipados com escada Magirus e helicóptero para conter as chamas, mas encontram dificuldades porque a região em chamas é de difícil acesso.

Durante as ações, a Rua Barata Ribeiro precisou ser interditada duas vezes, próximo à entrada do Túnel Sá Freire Alvim, assim como a Rua Djalma Ulrich, na altura da Leopoldo Miguez; e a Rua Prof. Gastão Bahiana, desde a Avenida Epitácio Pessoa até a altura da Barata Ribeiro. O Centro de Operações Rio divulgou, às 18h11, que os bloqueios haviam sido desfeitos.

Também participou da ocorrência a Subprefeitura da Zona Sul, que acionou as secretarias de Defesa Civil, Assistência Social e Ação Comunitária para auxiliar na ação e prestar apoio à população.