Helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas sobrevoa a área em chamas - Reginaldo Pimento/Agência O Dia

Publicado 07/08/2024 14:31

Rio - Já em meados da noite, o Corpo de Bombeiros ainda não havia oficializado o término do incêndio que começou por volta do meio-dia desta quarta-feira (7) no Complexo Pavão-Pavãozinho-Cantagalo, comunidade em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Às 19h47, a informação era de que guarnições ainda estavam na região "empenhadas no combate aos focos" – confira mais fotos da ação dos militares aqui