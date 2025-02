Deputado Júlio Rocha fiscaliza Auto Viação Reginas em Guapimirim - Divulgação

Na madrugada desta terça-feira (25), o deputado estadual Júlio Rocha realizou uma ação de fiscalização nos ônibus intermunicipais da empresa Auto Viação Reginas, que opera as linhas entre Guapimirim, Rio de Janeiro e Magé. A ação foi motivada por denúncias de usuários sobre as más condições dos veículos e falhas no serviço prestado.



Acompanhado por Jackson Heleno, coordenador de trânsito da Prefeitura de Guapimirim e de seus assessores, o parlamentar iniciou a vistoria às 4h da manhã no ponto final das linhas Caneca Fina x Central e Caneca Fina x Magé, localizado no bairro Caneca Fina. Durante a inspeção, foram identificados problemas recorrentes de goteiras no sistema de ar-condicionado de diversos ônibus e a constatação de que alguns veículos estavam circulando com licenciamento vencido, em desacordo com a legislação de trânsito.

Fiscalização constatou ônibus com licenciamento vencido Divulgação



"Recebemos muitas reclamações de passageiros relatando problemas graves nos ônibus, como goteiras vindas do sistema de ar-condicionado e a falta de uma comunicação clara sobre os horários das viagens. Além disso, encontramos veículos em situação irregular, sem o licenciamento atualizado, o que coloca em risco a segurança dos usuários", destacou o deputado Júlio Rocha.



Goteiras excessivas do ar-condicionado são reclamações frequentes entre os usuários Divulgação

Outro usuário, Roberto, apontou a necessidade de usar guarda-chuvas dentro dos veículos para se proteger das goteiras. "A água que cai dentro dos ônibus não é só um incômodo, mas também pode estar contaminada. O intervalo entre as viagens é grande, e isso torna a situação ainda pior para quem depende do transporte público diariamente", explicou.



O deputado Júlio Rocha afirmou que vai compilar as provas recolhidas durante a fiscalização e encaminhar ao Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro), que é o órgão responsável pela fiscalização do transporte intermunicipal. Segundo ele, a empresa Reginas também não tem respondido às solicitações de informações feitas pela Prefeitura de Guapimirim.



"Com as evidências em mãos, vamos formalizar a denúncia ao Detro, cobrando ações imediatas contra a empresa. Não podemos permitir que uma concessionária de transporte público siga prestando um serviço de baixa qualidade e com irregularidades", concluiu o deputado.



Júlio Rocha também anunciou que apresentará uma proposta de criação de um Disque Denúncia para irregularidades em ônibus intermunicipais, a fim de facilitar o registro de queixas por parte dos passageiros e garantir uma fiscalização mais eficaz.



A empresa Reginas foi procurada para comentar sobre as irregularidades apontadas, mas até o momento não se manifestou.



Deputado Júlio Rocha e coordenador de trânsito da Prefeitura Municipal de Guapimirim, Jackson Heleno Divulgação