RJ Para Todos oferece serviços e documentos em GuapimirimDivulgação
RJ Para Todos oferece serviços e documentos em Guapimirim
Ação social itinerante acontece em 29 de outubro no CRAS do Jardim Guapimirim com distribuição de senhas das 9h às 11h
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Oportunidades em qualificação profissional e tecnologia em Guapimirim atendem desde crianças do 4º ano até idosos com prazo até 20 de outubro
Prefeita de Guapimirim confirma realização do concurso da Educação
Marina Rocha tranquilizou os candidatos nas redes sociais e garantiu que exames objetivos estão mantidos para este domingo
Concurso de Guapimirim é suspenso após reclamação sobre local de prova
Inscritos relataram alocação a mais de 70 km de distância; banca organizadora defendeu logística prevista em edital.
A democracia se constrói com respeito e olhar para a nossa realidade
A verdadeira democracia exige tolerância com as divergências e prioridade para quem mais precisa.
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