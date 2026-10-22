RJ Para Todos oferece serviços e documentos em Guapimirim - Divulgação

RJ Para Todos oferece serviços e documentos em GuapimirimDivulgação

Publicado 22/10/2026 10:28 | Atualizado 22/10/2026 10:30

A Prefeitura de Guapimirim , em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, promove o retorno do programa itinerante RJ Para Todos + Serviços ao município. A iniciativa busca facilitar o acesso da população local a atendimentos essenciais de cidadania, emissão de documentos públicos e suporte social, reunindo diversos serviços em um único ponto para agilizar as solicitações da comunidade.

O evento de cidadania está agendado para a próxima quinta-feira, dia 29 de outubro de 2026. Além disso, a coordenação da ação chama a atenção para a mudança do endereço de atendimento em relação às edições anteriores. Desta vez, as atividades serão concentradas na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim Guapimirim, localizado na Rua Praianos, nº 875.

Atendimentos gratuitos e requisitos de documentação

Durante o mutirão de cidadania, os cidadãos poderão realizar diversos procedimentos sem custos financeiros. No entanto, a organização alerta que vários serviços exigem a apresentação de documentos específicos para a efetivação do cadastro:

• Habilitação de Casamento: Processo para casamento civil gratuito, sendo necessária a apresentação do Cadastro Único (CadÚnico) e da certidão de nascimento original expedida há, no máximo, 6 meses.

• Segunda via do RG: Emissão gratuita da carteira de identidade, exigindo a apresentação da certidão de nascimento original e do número do CPF.

• Isenções cartorárias: Solicitação de isenção de taxa para a emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito.

• Programas e suporte social: Atualização do Cadastro Único (CadÚnico), além de acolhimento especializado prestado por equipes de Serviço Social.

• Saúde preventiva: Atendimento e orientação nutricional individualizada com profissional da área.

Consequentemente, a ação conjunta pretende solucionar demandas pendentes dos moradores e aproximar os órgãos estaduais e municipais da população de Guapimirim.

Horário de distribuição de senhas e organização

Para garantir a fluidez do público e a organização dos guichês ao longo do dia, a entrega de senhas ocorrerá exclusivamente no período da manhã, das 9h às 11h. Portanto, os interessados devem comparecer ao CRAS do Jardim Guapimirim dentro desse horário munidos de seus documentos pessoais e comprovante de residência.

A realização do projeto conta com o apoio de órgãos e entidades como o Detran.RJ, Fundação Leão XIII, CEDAE e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Guapimirim.