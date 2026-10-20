Dedo de Deus, em Guapimirim - Pintai Suchachaisri / Getty Images

Dedo de Deus, em GuapimirimPintai Suchachaisri / Getty Images

Publicado 20/10/2026 09:25

Quando se fala no Dedo de Deus, a icônica formação rochosa de 1.692 metros de altitude que estampa a bandeira do Estado do Rio de Janeiro, é comum que muitos associem o monumento imediatamente às cidades vizinhas da Região Serrana. No entanto, o mapa geográfico e a história oficial não deixam dúvidas: o Dedo de Deus pertence integralmente ao município de Guapimirim . Visitar esse cartão-postal significa vivenciar a essência de uma cidade que respira natureza, história e acolhimento.

Localizado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), o pico é considerado o berço do montanhismo no Brasil, após a lendária conquista de seu topo em 1912 por José Teixeira Guimarães e os irmãos Acácio, Alexandre e Américo de Oliveira. Para os praticantes de escalada e caminhadas pesadas, alcançar o topo é uma experiência inesquecível, que exige preparo físico e o acompanhamento de guias especializados. Mas não é preciso escalar a montanha para se encantar com a magnitude desse monumento natural.

Guapimirim oferece mirantes estratégicos ao longo da rodovia BR-116 e no Mirante do Soberbo, tem-se a mais incrível vista da Serra dos Órgãos. Ao chegar ao município, o visitante descobre que o Dedo de Deus é apenas o ponto de partida para um roteiro turístico completo, ideal para quem busca descanso ou aventura a menos de duas horas da capital fluminense.

A sede do Parque Nacional em Guapimirim, localizada no bairro Soberbo, conta com infraestrutura para receber famílias, aventureiros e entusiastas do ecoturismo. O local oferece trilhas sinalizadas de diferentes níveis de dificuldade, possui o Museu Von Martius e ainda a Capela de Nossa Senhora da Conceição do Soberbo, que data de 1713.

Outro grande atrativo da cidade são seus rios de águas cristalinas e poços naturais. Locais como o Poço Verde, Poço da Concórdia, Poço do Sucavão e Poço da Capela são paradas obrigatórias nos dias quentes, oferecendo banhos revigorantes em meio à floresta preservada.

A experiência em Guapimirim se completa com a hospitalidade local. A cidade conta com pousadas aconchegantes integradas à natureza e uma gastronomia diversificada, que vai da culinária caseira de serra a restaurantes especializados. Visitar o Dedo de Deus em seu verdadeiro lar é descobrir que Guapimirim guarda um dos cenários mais deslumbrantes e acolhedores do Rio de Janeiro.