Dedo de Deus, em Guapimirim - Divulgação

Dedo de Deus, em GuapimirimDivulgação

Publicado 25/10/2026 21:31

O dia de votação em Guapimirim transcorreu de forma serena e organizada neste domingo. Os eleitores do município compareceram às seções eleitorais para exercer o direito ao voto em um ambiente marcado pela ordem pública e pela ausência de intercorrências graves no trânsito ou nos pontos de votação.

Desde a abertura das urnas pela manhã, as equipes da Justiça Eleitoral e as forças de segurança acompanharam de perto a movimentação nos principais bairros da cidade. Consequentemente, o pleito transcorreu dentro da normalidade democrática estipulada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

Organização e fluxo constante nas seções eleitorais

Ao longo de todo o dia, os locais de votação registraram um fluxo constante e sem aglomerações atípicas. De fato, a agilidade no atendimento e a orientação das equipes de apoio ajudaram a evitar filas prolongadas nas principais escolas e creches municipais utilizadas como pontos de seção.

Além disso, a Guarda Municipal e as forças policiais reforçaram o patrulhamento nos arredores dos colégios eleitorais para garantir a segurança dos cidadãos. Por isso, os moradores puderam votar com tranquilidade e sem registros expressivos de boca de urna ou perturbação do sossego público.

Fiscalização e encerramento do processo de votação

A fiscalização atuou de maneira preventiva em todas as regiões de Guapimirim, assegurando a lisura das operações. Assim, a Justiça Eleitoral não registrou falhas técnicas relevantes nos equipamentos nem a necessidade de substituição emergencial de urnas eletrônicas na cidade.