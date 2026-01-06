Mãe e filha são apontadas como chefes da quadrilha - Reprodução / Segurança Presente

Mãe e filha são apontadas como chefes da quadrilhaReprodução / Segurança Presente

Publicado 06/01/2026 11:10

Rio – Quatro pessoas foram presas após furtarem uma farmácia na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, nesta segunda-feira (5). Entre os detidos, estão mãe e filha, apontadas como chefes do grupo criminoso.

A ação foi denunciada em um grupo de rede social, que compartilhou imagens registradas pelas câmeras de segurança do próprio estabelecimento.

Com a informação, os agentes do Segurança Presente identificaram o veículo utilizado pela quadrilha, um Ford KA preto, transitando por Itaipu e montaram um cerco. Durante a abordagem, foram encontrados dentro do carro cosméticos diversos, além de um ventilador e duas peças de roupas femininas, totalizando mais de R$ 5 mil em produtos.

fotogaleria

Os quatro envolvidos, dois homens e duas mulheres, foram encaminhados à 81ª DP (Itaipu), onde permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.



Na delegacia, após consulta ao IMEI de um dos celulares, foi constatado que o aparelho era produto de roubo ocorrido em novembro de 2025, em uma loja de departamentos também na Região Oceânica.