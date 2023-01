Publicado 04/01/2023 07:51

Saúde mental e meio ambiente estarão em alta em 2023 Pexels

Sem dúvidas, 2022 foi marcado por muitas reviravoltas nos âmbitos cultural, social e político. Com a chegada do ano novo, muitas pessoas passaram a refletir sobre os caminhos que 2023 pode tomar, com base na astrologia. A temática vai muito além dos signos de Sagitário, Leão, Capricórnio e os demais, podendo fornecer previsões para este ano em diferentes setores da vida.

Segundo a astróloga Cláudia Lisboa, as previsões astrológicas não devem ser entendidas como fatos, e sim como dicas dadas pelos astros para que os indivíduos possam caminhar em sintonia uns com os outros e com a natureza. Em 2023, a profissional aponta que quatro setores terão destaque: saúde mental, meio ambiente, comunicação e liberdade.

Setores em destaque para 2023

Segundo Cláudia Lisboa, o estudo sobre as previsões para 2023 começa em um mapa astral referente ao dia da entrada do novo ano astrológico. Esta data, diferente do que muitos pensam, não cai no dia 1º de janeiro e, sim, em 20 de março, quando o Sol entra em Áries, o primeiro signo do zodíaco.

Para eleger os setores de destaque no novo ano, a astróloga explica que eles são selecionados a partir do andamento dos planetas lentos presentes no mapa astral. Entenda!

Saúde Mental

A saúde mental ganhou evidência após a pandemia e, segundo a astróloga, continuará em destaque, pois 2023 será um ano de muito estresse mental. O assunto estará relacionado também com o trabalho.

"O trabalho é associado a Saturno, um planeta relacionado à produtividade e à necessidade de cumprir com as nossas obrigações. Saturno é regente de Capricórnio e, em 2023, estará no signo de Peixes, signo que fala da saúde mental. Então, neste ano, teremos muitas pressões emocionais no ambiente de trabalho e precisaremos buscar por mais saúde mental", afirma.

No campo da saúde, o assunto também aparece no mapa de 2023, devido ao posicionamento de Quíron, e mostra a necessidade de buscar reforços para trazer momentos de relaxamento para o âmbito mental.

"Quíron, astro associado à saúde, está junto de Júpiter no signo de Áries. Essa configuração destaca o esgotamento mental muito forte em 2023, trazendo a necessidade de buscar por boas companhias. Temos aqui o regente de Áries (Marte) em Gêmeos, o que tem muito a ver com o processo mental da gente. Gêmeos são os nossos colegas, nossas boas companhias. Então, vamos desanuviar, dando uma espairecida e sendo parceiros dos nossos colegas", aconselha Cláudia.

Meio ambiente

A profissional aponta que o novo ano terá grande influência do digital, que deve se tornar até uma compulsão da sociedade. Como resposta para essa configuração, a saída será buscar pela preservação ambiental.

"Urano está em Touro, signo que tem a ver com meio-ambiente, preservação, solo e natureza. Por esse motivo, nós temos que compensar as compulsões digitais com a ideia de que vivemos em um planeta onde nos alimentamos, somos matérias, precisamos pisar em solo de verdade, e a preservação ambiental é uma forma de equilibrar essa sociedade".

Além disso, Cláudia Lisboa afirma que o mapa de 2023 aponta ainda a necessidade de unir o coletivo para a preservação ambiental, numa tentativa de evitar altas turbulências climáticas.

Comunicação

A comunicação deve ganhar bastante evidência neste ano. Segundo Cláudia Lisboa, este assunto ganha destaque devido à posição de Marte, planeta que rege o primeiro signo do ano.

"Temos sempre o ingresso do Sol no signo de Áries, um signo regido por Marte. Por esse motivo, a posição de Marte é muito importante para o pontapé inicial do ano. No mapa de 2023, esse planeta está no signo de Gêmeos", explica.

Gêmeos é conhecido pelo seu poder na comunicação. Ele é o signo do zodíaco que fala deste aspecto e, segundo a astróloga, a posição de Marte nele pode favorecer a disputa de opinião e também o diálogo e troca na hora de se comunicar.

A liberdade para agir, pensar e se relacionar está em alta no mapa astrológico do ano de 2023. Na comunicação, o destaque está para a importância de aprender a dialogar com o diferente, permitindo a liberdade para se comunicar.