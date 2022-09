Publicado 03/09/2022 20:42

Jason Derulo e Narcisa Reprodução/ Instagram

Neste sábado (03), Narcisa nos presenteou com mais um momento icônico e aleatório, envolvendo Jason Derulo, que está no Brasil para cantar no Rock in Rio 2022.

Derulo estava sentado, tomando sol e tomando uma água de coco, quando Narcisa o surpreendeu gritando o famoso bordão: "Ai, que loucura!".