Publicado 24/08/2022 21:49

Lucas Paquetá chegou ao Lyon em 2020 Reprodução/Instagram

Lyon, da França, está de olho em um outro jogador do Flamengo para fazer parte do seu elenco. De acordo com informações do portal "UOL", o clube francês deve intensificar o seu interesse na contratação do volante João Gomes (confira galeria de fotos abaixo), de 21 anos. Com a ofensiva do West Ham, da Inglaterra, por Lucas Paquetá , o, da França, está de olho em um outro jogador do Flamengo para fazer parte do seu elenco. De acordo com informações do portal "UOL", o clube francês deve intensificar o seu interesse na contratação do volante, de 21 anos.

O jogador vem sendo titular da equipe de Dorival Júnior e despertando interesse de clubes europeus. O atual contrato do volante com o Flamengo é válido até o fim de 2025. Ele rejeitou recentemente uma proposta de renovação de vínculo com o clube carioca. João Gomes, de 21 anos, contabiliza 46 jogos oficiais e um gol nesta temporada.

A contratação de Lucas Paquetá, de 24 anos, pelo West Ham estaria muito próxima. O clube inglês fez uma proposta de 40 milhões de euros (cerca de R$ 202 milhões) pelo jogador de 24 anos, segundo a 'Sky Sports'. O Lyon deverá chegar a um acordo pelo atleta.

O clube francês é administrado por John Textor, acionista do Botafogo. Recentemente, o norte-americano assumiu controle majoritário do futebol do Lyon e prometeu que a ex-clube de Juninho Pernambucano irá tentar disputar o protagonismo no futebol do país com o PSG.