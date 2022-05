Publicado 12/05/2022 00:00

O delegado Marcus Cipriano, que já foi titular de delegacias quando Sérgio Cabral foi governador, também continua preso e pode conhecer a cela onde seu ex-chefe já esteve: um ambiente de cinco metros quadrados, com cama de alvenaria e um buraco no chão para as necessidades fisiológicas, chamado de "boi".

Cabral, que atualmente está em um presídio do Corpo de Bombeiros, não se acostumou ao ambiente e obteve uma série de regalias, como comidas diferenciadas. Mas o Ministério Público conseguiu suspender após vistoriar as mordomias.

Preso por ajudar os bicheiros, que ofereceram um rodízio de frutos do mar após inaugurarem um bingo, Cipriano terá direito a cigarros, mas não os luxuosos charutos cubanos aos quais era acostumado. Na cadeia, também terá direito a 1h de banho de sol.