Juliette e Rodolffo - fotos TV Globo / Divulgação

Publicado 25/05/2022 00:00

O ex-BBB Rodolffo, parceiro do cantor Israel, fez revelações sobre sua relação com Juliette com o final do BBB, da Globo, do qual participaram em 2021. Em uma entrevista ao canal do YouTube do Matheus Mazzafera, o sertanejo revelou já ter trocado alguns beijos com a cantora, além de afirmar que ficaria com ela novamente.