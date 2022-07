I IG - Esporte

Publicado 29/07/2022 00:00

Sem espaço no Flamengo, Matheus Thuler embarca rumo à Ásia para atuar ao lado de Lincoln e Iniesta e está novamente de saída da Gávea. Após período de empréstimo no Montpellier (FRA), o zagueiro será cedido dessa vez ao Vissel Kobe, do Japão. Ele, inclusive, embarcou ontem para se apresentar ao novo clube. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Thuler tem contrato até dezembro de 2024 com o Flamengo e assinará contrato de empréstimo até o fim de 2022 na terra do Sol Nascente.