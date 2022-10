Publicado 08/10/2022 00:00

Simaria está se preparando para voltar aos palcos e falou do futuro da carreira solo, prometendo "botar para lascar". Em entrevista que irá ao ar amanhã, no "Fantástico", a cantora falou do que prepara para 2023. Ao ser perguntada sobre sua nova versão, ela citou: "Uma mistura de Hebe Camargo, Dercy Gonçalves, Lolita Rodrigues e Nair Bello". Mas disse que irá demorar um pouco. "Vou botar para lascar, galera. Quando eu voltar... Vai demorar um pouquinho, assim, que eu vou cuidar dos meus filhos, da minha saúde e tal", pontuou.