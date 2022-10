Publicado 25/10/2022 11:35

Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumiram o namoro em outubro Reprodução/Instagram - 25.10.2022

Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumiram o relacionamento em outubro e seguem curtindo o namoro com registros públicos nas redes sociais. Nesta terça-feira (25), o ator publicou um vídeo ao lado da cantora em um avião e exibiu o clima de romance com a companheira.

Na publicação, Dado aparece inicialmente ao lado de Wanessa e depois direciona a filmagem a ela, enquanto segura a mão da namorada. Os dois ainda aparecem sorrindo um para o outro no vídeo.

No último domingo (23), a cantora ainda participou de uma reunião com o ator e amigos em São Paulo. Camargo e Dolabella participaram de um karaokê com Priscila Fantin e o marido da atriz, Bruno Lopes.

Wanessa e Dado namoraram no início dos anos 2000 e voltaram a viver um romance após o divórcio da cantora de Marcus Buaiz, em maio. Desde então, a artista foi vista com o ator em algumas ocasiões, como em um retiro espiritual, e confirmou o relacionamento em um show de Camargo em 16 de outubro, em São Paulo.

