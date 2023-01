Publicado 24/01/2023 10:30

Modelo britânica, Sophie O'Neill teria ido a jogo para seduzir Lebron James Reprodução/Twitter

Lebron James durante partida da NBA entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets viralizou nas redes. Mas dessa vez, não foi por causa de uma de suas jogadas. Na última semana, um vídeo dedurante partida daentreviralizou nas redes. Mas dessa vez, não foi por causa de uma de suas jogadas.

O vídeo em questão mostra o momento em que a modelo britância Sophie O'Neill (veja galeria de fotos abaixo) troca olhares com o jogador. As imagens mostram Sophie encarando o jogador e mordendo o lábio, no que Lebron responde com um sorriso encabulado.

Confira vídeo do momento:

Segundo a imprensa internacional, a modelo teria pago uma fortuna para se sentar na primeira fila da partida e poder manter contato visual com o astro da NBA.

Veja galeria de fotos de Sophie O'Neil:

Depois que as imagens viralizaram, a conta do Instagram da modelo acabou ultrapassando a marca dos 500 mil seguidores. Sophie é também empresária e dirige uma agência de viagens.