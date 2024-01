Quadra Poliesportiva - Divulgação

Quadra Poliesportiva Divulgação

Publicado 16/01/2024 14:21

Iguaba Grande -

Foi reinaugurada, na última sexta-feira (12), a Quadra Poliesportiva Oswaldo Antunes Neves, no bairro Boa Vista, em Iguaba Grande. O local, que recebe aulas esportivas de futsal, basquete e vôlei, além de abrigar diversos eventos da cidade, passou por obras de reforma na estrutura, pintura e acessibilidade.



As obras contemplaram entrada e rampa de acesso para PCD, colocação de venezianas, troca dos pisos, revestimento em EVA nas paredes internas, pintura completa, alambrado, troca das traves e estrutura para basquete. A quadra poliesportiva conta com uma quadra de 28,85 x 16,50 m², rede de futebol, cesta de basquete, arquibancada, banheiro, vestiário e cozinha.



“O esporte é o caminho”, disse o prefeito Vantoil Martins (CID), “o esporte é saúde e vida”. “Eu tenho certeza de que nesta quadra grandes cidadãos serão formados”, continuou. “Essa quadra era uma meta e um sonho antigo, quero agradecer à confiança de todos que estão presentes.”



O secretário de Esporte, por sua vez, agradeceu a todos os presentes e completou: “Estarmos entregando essa obra é muito gratificante, aqui cerca de 300 crianças realizam atividades esportivas como basquete, vôlei e futebol, levando o nome de Iguaba para outras cidades”.



A quadra leva o nome em homenagem ao cidadão Iguabense Oswaldo Antunes Neves. Sr. Vadinho, como era conhecido, nascido em 1918, pai de 8 filhos, sempre se dedicou ao futebol de Iguaba Grande. Foi diretor do Esporte Clube Palmeiras, time que ele amava de coração. Fundou a liga Iguabense de futebol e participou da comissão responsável que lutou pela emancipação de Iguaba Grande. Faleceu em 2001, deixando um grande legado para a cidade.