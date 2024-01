Casa de cultura - Divulgação

Publicado 16/01/2024 14:39

Iguaba Grande -

Estão abertas as inscrições para diversas modalidades de oficinas culturais em Iguaba Grande. O cadastramento pode ser feito até o dia 25, entre 9h e 16h, na Casa da Cultura da cidade.



As modalidades de oficinas disponíveis incluem: violão, baixo, cavaquinho, ukulele, bandolim, banjo, clarinete, teclado, violino, ballet, percussão e saxofone. Limitadas, as vagas são destinadas exclusivamente aos moradores da cidade e estão divididas em turnos de manhã e tarde.



Para realizar a inscrição, os interessados devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência. Menores de idade devem providenciar certidão de nascimento ou RG, além de uma declaração escolar.