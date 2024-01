Esquenta dos blocos - Rede social

Esquenta dos blocos Rede social

Publicado 23/01/2024 15:20

Iguaba Grande - Para preparar a população de Iguaba Grande para o Carnaval, o município divulgou que, no próximo domingo (28), a partir das 18h, na Praça Edyla Pinheiro, acontece o “Esquenta dos Blocos”.



O evento começará a partir das 18h e contará com a participação dos blocos carnavalescos da cidade. Às 19h, os moradores vão contar com o Bloco do Zeca. Esta será a primeira vez do bloco, que homenageia o cantor Zeca Pagodinho, em Iguaba.



Por fim, a partir das 21h, o cantor Henrike Lemos dará continuidade à grande festa.