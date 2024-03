Novos agentes de saúde - Divulgação

Novos agentes de saúde Divulgação

Publicado 01/03/2024 18:45

Iguaba Grande - Cerca de 70 novos Agentes Comunitários em Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) foram empossados na manhã desta sexta-feira (1) em cerimônia realizada no auditório da prefeitura de Iguaba Grande. A partir desta segunda (4), esses profissionais começarão a atuar na promoção da saúde e no combate a endemias na região.

Kit Divulgação

Durante o evento, foi anunciada a entrega de um kit de trabalho aos agentes, contendo itens como chapéu, colete, blusa com proteção UV, bota, garrafa, bolsa e um tablet. Este último, segundo o município, é uma novidade que visa agilizar a captação e transmissão de informações coletadas em campo.



A secretária de Saúde, Carla Valle, destacou a importância dos agentes para o sistema de saúde local. “Vocês são considerados a parte de maior estratégia do serviço de saúde. Cuidem do nosso povo, pois isso fará toda a diferença”, afirmou.



Antes de iniciar as atividades, os agentes passaram por capacitações promovidas pela Vigilância em Saúde e a Atenção Básica, incluindo aulas práticas, dinâmicas em grupos e estudo de casos. O Chefe de Gabinete, Fábio Costa, enfatizou a expectativa de um trabalho de excelência por parte dos novos agentes. “Entreguem um trabalho de excelência e, com certeza, teremos um resultado positivo na promoção da saúde da população”, pontuou.



A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, incluindo o prefeito Vantoil Martins (CID), que ressaltou a responsabilidade dos agentes na promoção da saúde preventiva. “Quem se propõe a fazer saúde pública sabe que a responsabilidade só aumenta. Está nas mãos de vocês promover a saúde preventiva da nossa gente”, disse Martins.



Os ACS são responsáveis pela integração dos serviços de saúde da Atenção Básica com a comunidade, atuando na prevenção de doenças e promoção da saúde. Já os ACE têm como função a vistoria de residências e estabelecimentos comerciais, inspeção de caixas d’água e aplicação de larvicidas e inseticidas, entre outras atividades voltadas para o controle de doenças como dengue, chagas, leishmaniose e malária.