Cabo Frio - Na manhã desta terça-feira (9), uma van que transportava pacientes de Cabo Frio para tratamento em hospitais do Rio de Janeiro foi sequestrada por criminosos em Bonsucesso. No momento da ação, três pacientes, a monitora e o motorista estavam no veículo.

Segundo informações, o veículo foi interceptado por bandidos, que obrigaram o motorista a dirigir até a favela de Acari. Todos os ocupantes foram liberados em seguida, sem ferimentos. A van foi levada pelos criminosos.

Carros que prestam serviço à Secretaria de Saúde cabo-friense e estavam no Rio de Janeiro atenderam os pacientes e funcionários de imediato, os levando para um local seguro, de acordo com a prefeitura.

Ainda conforme a Secretaria Municipal de Saúde, já foram enviados mais dois carros para a capital, para buscar todos os pacientes.

A ocorrência foi registrada na 39ª Delegacia de Polícia de Bonsucesso (39ª DP), onde as vítimas prestaram depoimento.